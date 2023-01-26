Avustralya'nın Sidney kentindeki bir düşünce kuruluşu olan Lowy Enstitüsü'nde yapılan bir röportajda konuşan Gates, koronavirüs salgınına yönelik dünyada verilen mücadeleyi hem övdü hem de eleştirdi.

Milyarder iş insanı ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, bir sonraki pandeminin çok daha şiddetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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Gates, ABD'nin karantina önlemleri almak için yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi. Yine de dünyanın virüsün yayılmasına nispeten yavaş tepki vermesine tamamen şaşırmadığını söyledi: "Pandemiler o kadar nadiren ortaya çıkıyor ki, beceriksiz olmak kolay." dedi.

Geçen yıl "Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir" isimli kitap çıkaran Gates, dünya çapındaki federal hükümetlerin bir sonraki küresel salgından önce bu önlemleri çok daha kolay hale getirmesini beklediğini söyledi.