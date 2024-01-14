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        Haberler Gündem BİLSEM başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

        BİLSEM başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 BİLSEM sınavı ne zaman?

        Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) başvuruları 8 Ocak tarihi itibarıyla başladı. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinin katılım gösterdiği sınavlar, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında uygulanmaktadır. BİLSEM sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, son başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte BİLSEM başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:25
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        BİLSEM başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 1, 2 ve 3. sınıflar düzeyinde uygulanan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılmaktadır. Peki, "BİLSEM başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? 2024 BİLSEM sınavı ne zaman?" İşte BİLSEM sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        8-19 Ocak 2024 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

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        2023 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

        2023 yılı BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri belli oldu.

        Buna göre; 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

        Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

        BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ

        25-29 Aralık 2023: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

        02- 05 Ocak 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

        08-19 Ocak 2024: Gözlem formlarının doldurulması

        22-26 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

        31 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

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        10 Şubat- 14 Nisan 2024: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

        18 Nisan 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        22-26 Nisan 2024: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

        29 Nisan- 03 Mayıs 2024: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

        06-10 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

        15 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

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        26 Mayıs- 26 Temmuz 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

        31 Temmuz 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        12-16 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        05-29 Ağustos 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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