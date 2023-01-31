BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu ile başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri yer alıyor. MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek başvuruları için gerekli şartlar belirlenecek. İşte, 2023 BİLSEM atama kılavuzu ve kontenjan bilgileri...