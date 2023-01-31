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BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?

BİLSEM öğretmen atama alımı başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzun ardından gündeme geldi. BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzunda başvuru şartları, kontenjanları ve başvuru tarihleri yer alıyor. İşte, 2023 BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu ve kontenjanları...

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  • BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

    BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu ile başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri yer alıyor. MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek başvuruları için gerekli şartlar belirlenecek. İşte, 2023 BİLSEM atama kılavuzu ve kontenjan bilgileri...
  • BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

    MEB KILAVUZU YAYINLANDI!

    Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı için hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlandı.

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMALARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

    Başvuruda bulunacak öğretmenlerin MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecek. Öte yandan öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin de kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekiyor.
  • BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

    BİLSEM başvuru işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvurulara ait onay işlemleri ise 06-14 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

    BİLSEM ÖĞRETMEN KONTENJANLARI BELLİ OLDU

    Şubat ayında başlayacak olan BİLSEM başvuruları için öğretmen atamaları kontenjanları belli oldu.

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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