Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM öğretmen atama tercih kılavuzu yayımlandı! BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

        BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

        Bilim ve Sanat Merkezlerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan "2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı. Tercih kılavuzunun erişime sunulması, "BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 BİLSEM öğretmen tercih atama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 21:49 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİLSEM öğretmen atama tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacak. Peki, "BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        2

        BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        BİLSEM öğretmen atama tercih kılavuzu yayımlandı. BİLSEM öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından https://meb.gov.tr/ veya https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanacak.

        3

        ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.

        17 Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2025’ten itibaren yapılacak.

        "2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"nu indirmek için tıklayınız.

        4

        "2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"nu indirmek için tıklayınız.

        5

        "2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Branş Bazlı Öğretmen İhtiyaç Listesi"ni indirmek için tıklayınız.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"