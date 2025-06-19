BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?
Bilim ve Sanat Merkezlerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan "2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı. Tercih kılavuzunun erişime sunulması, "BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 BİLSEM öğretmen tercih atama tarihleri...
BİLSEM öğretmen atama tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacak. Peki, "BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
BİLSEM öğretmen atama tercih kılavuzu yayımlandı. BİLSEM öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından https://meb.gov.tr/ veya https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanacak.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.
17 Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2025’ten itibaren yapılacak.
"2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"nu indirmek için tıklayınız.