BİLSEM öğretmen atama tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacak. Peki, "BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...