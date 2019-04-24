BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler içerisinden baraj puanını aşan öğrenciler bireysel değerlendirme tarihlerini merak ediyor. Baraj puanının altında kalan öğrenciler ise BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl itiraz edildiğini araştırıyor. İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası ile birlikte, BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? sorusunun cevabı ve BİLSEM değerlendirme sınav tarihleri...

BİLSEM SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA 2019

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama süreci sonuçları, 19 Nisan Cuma günü bakanlığın internet sitesinde saat 15.00'te açıklandı. Sonucunu henüz öğrenmemiş olan öğrenciler için BİLSEM sınav sonucu sorgulama sayfası aşağıdaki bağlantıda yer alıyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler genel zihinsel yetenek, müzik yetenek ve resim yetenek sınavlarına girecek. Öğrencilerin sınav tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8 Mayıs 2019 'itibari ile kayıtlı oldukları okul idarelerinden alınacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan beş iş günü olan 22-26 Nisan 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İÇİN TIKLAYIN

Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.