BİLSEM sınav takvimi ve kılavuzu 2024: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?

ADAY GÖSTERME SÜRECİ

Sınıf öğretmenleri tarafından “EK-1 Gözlem Formu” doğrultusunda önerilen öğrencilerin aday gösterilme süreçleri, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.

2.2. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehberöğretmen/psikolojik danışmanlar ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde okul müdürününbelirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer almasıgereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon mevcut üyeler ileoluşturulacaktır.

2.3. Her bir ilkokulda 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde her bir sınıf seviyesindeki toplam öğrencisayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.

a) Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. İkinci yetenekalanından aday gösterilen öğrenciler %20’lik dilimi etkilemeyecektir.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler %20’lik kontenjan içerisinde değerlendirilecektir.

2.4. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmek üzere önerilen öğrenci/öğrenciler için“EK-1 Gözlem Formu”nun çıktısı doldurulduktan sonra form, okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.

2.5. Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri, komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını; MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne (İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/ Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) işleyerek kaydedeceklerdir.

2.6. Sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/ e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne yetenekalanına göre girişi yapılan tüm öğrencilerin listesi okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.