BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı.

Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart'a ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.

BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB takvim değişikliği nedeniyle BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı. Sabah saatlerinde BİLSEM sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

TAKVİM DEĞİŞTİ

Dolayısıyla BİLSEM takvimi de değişti. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.