18 Ocak 2019 BİM kataloğunda özellikle elektronik ürünlerin ön plana çıktığı görülmekte. Sim kart desteği bulunan, ön ve arka kameralı, 8GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Reeder M7S Tablet 299 TL. Kingston 32GB USB Bellek 29,90 TL. Trust Oyuncu Mouse 39,90 TL. Freesound Bluetooth Kulaklık 29,90 TL. Baskı, tarama ve kopyalama fonksiyonlarının hepsini bir arada sunan, kablosuz bağlantı özelliğine sahip, 2 yıl garantili HP Deskjet All-In-One Yazıcı 175 TL. İşte BİM 18 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 18 OCAK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Yerli üretim olarak dikkat çeken, Arçelik servis güvencesi ile satışa sunulan, 8kg yıkama kapasiteli ve 15 programlı Çamaşır Makinesi 1099 TL.