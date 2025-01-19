BİM 21-22 Ocak aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 21-22 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM'de bu hafta mutfak ürünleri öne çıkarken aynı zamanda; teknolojik ürünler, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 21-22 Ocak kataloğu ile fiyat listesi...
BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Alpia Çilek Aromalı Yoğurtlu Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Alpia Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Toblerone Sütlü Çikolata 100 gr 55 TL
Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 gr 39 TL
Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 gr 21,50 TL
Biscolata Veni Çikolata Kremalı Gofret 110 gr 25 TL
Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 119 TL
New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 gr 55 TL
Falım Sakız 100'lü 84 TL
Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 34 TL
Ozmo Mini Yumurta 154 gr 95 TL
Wafer Master Çikolata Kremalı Rulo Gofret 400 gr 99 TL
BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Golden Rose Lip Gloss 105 TL
Golden Rose Oje 35 TL
Golden Rose Maskara 99 TL
Pop Girls Çocuk Makyaj Seti 279 TL
Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti 5'li 135 TL
Naturalove Gözaltı Serumu 99 TL
Naturalove Jel Göz Altı Maskesi 5'li 89 TL
Naturalove Kağıt Yüz Maskesi 39 TL
Angie Parfüm 100 ml 109 TL
Privacy Deodorant 200 ml 75 TL
Mara Glitterlı Jel Yüz Bakım Maskesi 50 ml 75 TL
Pop Girls Kalem Şekilli Lipgloss 3'lü 139 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL
Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 24'lü 135 TL
Komili Islak Havlu 3x60'lı 39,50 TL
Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 229 TL
Vaseline Dudak Nemlendirici 20 gr 75 TL
BİM 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Nofrost buzdolabı 20.990 TL
KEY 330 SITE 11.990 TL
8 kilo çamaşır makinesi 9.790 TL
4 programlı bulaşık makinesi 11.390 TL
8 kilo kurutma makinesi 11.390 TL
BİM 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Bloklu bıçak seti 1.990 TL
Çantalı 5'li bıçak seti 1.390 TL
Mıktanıslı mutfak bıçak seti 1.290 TL
2'li şef bıçak seti 699 TL