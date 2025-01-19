BİM'de bu hafta mutfak ürünleri öne çıkarken aynı zamanda; teknolojik ürünler, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 21-22 Ocak kataloğu ile fiyat listesi...