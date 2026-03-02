Canlı
        BİM 3-6 Mart aktüel kataloğu: Mart'ın ilk haftasında BİM marketlere hangi ürünler geliyor, Salı ve Cuma neler satışta olacak?

        BİM 3-6 Mart aktüel kataloğu: Mart'ın ilk haftasında BİM marketlere hangi ürünler geliyor?

        Mart ayına girilmesinin ardından BİM marketlere gelecek yeni ürünler belli oldu. BİM 3-6 Mart aktüel kataloğunda bulunan temel gıda ürünlerinden teknolojik aletlere, çocuk oyuncaklarından kişisel bakım ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden seyahat eşyalarına kadar birçok ürün satışa çıkacak. İşte BİM 3-6 Mart Salı ve Cuma aktüel broşürü...

        Giriş: 02.03.2026 - 11:14
        1

        BİM 3-6 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. Mart ayının ilk haftasında BİM marketlerde dana-kuzu kıyma, piliç pirzola, içli köfte, buğday unu, televizyon, ankastre set, çalışma koltuğu, halı ve koltuk yıkama makinesi, blender, buharlı ütü, epilasyon aleti, saç şekillendirici, kaş düzeltici, fırın kabı, kızartma tenceresi, ekmeklikli mutfak dolabı, valiz organizer seti, puzzle gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte BİM 3-6 Mart 2026 Salı ve Cuma aktüel broşürü haberimizde...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
