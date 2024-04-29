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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM 30 Nisan 2024 kataloğu: Bu hafta BİM'e neler geliyor? BİM aktüel indirimli ürünler fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel kataloğu ürünleri listesi: Bu hafta 30 Nisan 2024 BİM katalog ürünleri

        BİM aktüel 30 Nisan 2024 kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu hafta salı ve cuma günleri BİM'de farklı kategorilerde birçok ürün indirimli fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. Salı günü BİM kataloğunda temel gıdadan atıştırmalıklara pek çok ürün satışı sunulacak. İşte, BİM aktüel 30 Nisan 2024 kataloğu ile indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:29
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        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
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        BİM zincir marketlerde bu hafta satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu zincir marketin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 30 Nisan - 3 Mayıs 024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 30 NİSAN 2024 KATALOĞU

        Boombastic - 9 TL

        Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Kek - 24,50 TL

        Papita Draje Şekerli Kakaolu Bisküvi - 11,75 TL

        Luppo Çikolata Kaplamalı Vişne Jöleli Kek - 32,50 TL

        Nut Master Kakaolu Fındık Kreması - 57,50 TL

        Ülker Biskrem Kakao Kremalı Bisküvi - 15 TL

        Ülker Olala Frambuaz Soslu Mini Sufle - 29,50 TL

        Ozmo Popsy Çikolatalı Draje - 27,50 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri - 249 TL

        Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - 219 TL

        İçim Yarım Yağlı Yoğurt - 139 TL

        Binvezir Tam Yağlı Yoğurt - 49,50 TL

        İçim Krema Çeşitleri - 23,50 TL

        Filiz Yumurtalı Bukle Makarna - 19 TL

        Sek Naneli Ayran - 26,50 TL

        BİM AKTÜEL 3 MAYIS 2024 KATALOĞU

        Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi - 2.999 TL

        GESKE Yüz Temizleme Fırçası - 3.499 TL

        Polosmart Smart Tartı - 329 TL

        Nautica Şarjlı Diş Fırçası - 479 TL

        House Pratik App'li Gece Lambası - 899 TL

        Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 3.999 TL

        Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 7.299 TL

        Fakir Çay Makinesi Tea N More - 1.199 TL

        Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi - 1.299 TL

        Kumtel 5.5 L Fastfryer - 1.699 TL

        Kaşmir Halı 120x180 cm Halı - 699 TL

        Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 299 TL

        Molinella Masa Örtüsü - 149 TL

        Kaşkorse Tişört - 109 TL

        Kadın Simli Ayakkabı - 329 TL

        Kadın Kol Saati ve Bileklik Seti - 249 TL

        Kadın Yüksek Taban Terlik - 85 TL

        Paşabahçe Tokio Kase 2'li - 49,50 TL

        Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 2'li - 139 TL

        Paşabahçe 6'lı Estrella Kase - 75 TL

        Paşabahçe Casablanca Meşrubat Bardağı - 13,90 TL

        Paşabahçe Echo Su Bardağı 6'lı - 99 TL

        Paşabahçe Elysia Kupa 2'li - 109 TL

        Tefal Simplicity Tava - 549 TL

        Tefal Manuel Rondo - 499 TL

        Tefal Servis Seti 5'li - 349 TL

        Berlin Düdüklü Tencere Seti - 799 TL

        Emsan New Bone Porselen Fincan Seti - 699 TL

        Bonera Yanmaz Yağışmaz Seramik Karnıyarık Tencere - 499 TL

        Naturalove Bambu İkili Kesme Tahtası - 459 TL

        Benante Porselen Kalpli Stantlı Kupa Seti - 349 TL

        Ören Bayan Yumak - 69 TL

        Ören Bayan Atlas Yumak - 59 TL

        Bora Dikiş İpi Seti - 49 TL

        Fırfırlı Dikişsiz Bone - 42,50 TL

        Düz Dikişsiz Bone - 32,50 TL

        Argesta Sandalet - 189 TL

        Erkek Pijama Takımı - 225 TL

        SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi - 3.499 TL

        SGS Akülü Tırpan - 3.999 TL

        SGS Basınçlı Yıkama Makinesi - 3.299 TL

        SGS Temiz Su Dalgıç Pompa - 1.299 TL

        SGS Budama Makası - 149 TL

        SGS Dal Budama Makası 21" - 199 TL

        Piccolo Mondi Blok Oyuncak Araçlar - 129 TL

        MGS Oyuncak Dinozor Pisti - 299 TL

        Kardeşler Lale Rüzgar Gülü - 59 TL

        Köpük Atan Flüt - 32,50 TL

        DIYTOY Manyetik Tablet Alfabe Seti - 119 TL

        Hızlı Timsah Kutu Oyunu - 279 TL

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