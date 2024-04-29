BİM aktüel kataloğu ürünleri listesi: Bu hafta 30 Nisan 2024 BİM katalog ürünleri
BİM aktüel 30 Nisan 2024 kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu hafta salı ve cuma günleri BİM'de farklı kategorilerde birçok ürün indirimli fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. Salı günü BİM kataloğunda temel gıdadan atıştırmalıklara pek çok ürün satışı sunulacak. İşte, BİM aktüel 30 Nisan 2024 kataloğu ile indirimli ürünler fiyat listesi...
BİM zincir marketlerde bu hafta satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu zincir marketin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 30 Nisan - 3 Mayıs 024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 30 NİSAN 2024 KATALOĞU
Boombastic - 9 TL
Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Kek - 24,50 TL
Papita Draje Şekerli Kakaolu Bisküvi - 11,75 TL
Luppo Çikolata Kaplamalı Vişne Jöleli Kek - 32,50 TL
Nut Master Kakaolu Fındık Kreması - 57,50 TL
Ülker Biskrem Kakao Kremalı Bisküvi - 15 TL
Ülker Olala Frambuaz Soslu Mini Sufle - 29,50 TL
Ozmo Popsy Çikolatalı Draje - 27,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri - 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - 219 TL
İçim Yarım Yağlı Yoğurt - 139 TL
Binvezir Tam Yağlı Yoğurt - 49,50 TL
İçim Krema Çeşitleri - 23,50 TL
Filiz Yumurtalı Bukle Makarna - 19 TL
Sek Naneli Ayran - 26,50 TL
BİM AKTÜEL 3 MAYIS 2024 KATALOĞU
Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi - 2.999 TL
GESKE Yüz Temizleme Fırçası - 3.499 TL
Polosmart Smart Tartı - 329 TL
Nautica Şarjlı Diş Fırçası - 479 TL
House Pratik App'li Gece Lambası - 899 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 3.999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 7.299 TL
Fakir Çay Makinesi Tea N More - 1.199 TL
Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi - 1.299 TL
Kumtel 5.5 L Fastfryer - 1.699 TL
Kaşmir Halı 120x180 cm Halı - 699 TL
Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 299 TL
Molinella Masa Örtüsü - 149 TL
Kaşkorse Tişört - 109 TL
Kadın Simli Ayakkabı - 329 TL
Kadın Kol Saati ve Bileklik Seti - 249 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik - 85 TL
Paşabahçe Tokio Kase 2'li - 49,50 TL
Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 2'li - 139 TL
Paşabahçe 6'lı Estrella Kase - 75 TL
Paşabahçe Casablanca Meşrubat Bardağı - 13,90 TL
Paşabahçe Echo Su Bardağı 6'lı - 99 TL
Paşabahçe Elysia Kupa 2'li - 109 TL
Tefal Simplicity Tava - 549 TL
Tefal Manuel Rondo - 499 TL
Tefal Servis Seti 5'li - 349 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti - 799 TL
Emsan New Bone Porselen Fincan Seti - 699 TL
Bonera Yanmaz Yağışmaz Seramik Karnıyarık Tencere - 499 TL
Naturalove Bambu İkili Kesme Tahtası - 459 TL
Benante Porselen Kalpli Stantlı Kupa Seti - 349 TL
Ören Bayan Yumak - 69 TL
Ören Bayan Atlas Yumak - 59 TL
Bora Dikiş İpi Seti - 49 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone - 42,50 TL
Düz Dikişsiz Bone - 32,50 TL
Argesta Sandalet - 189 TL
Erkek Pijama Takımı - 225 TL
SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi - 3.499 TL
SGS Akülü Tırpan - 3.999 TL
SGS Basınçlı Yıkama Makinesi - 3.299 TL
SGS Temiz Su Dalgıç Pompa - 1.299 TL
SGS Budama Makası - 149 TL
SGS Dal Budama Makası 21" - 199 TL
Piccolo Mondi Blok Oyuncak Araçlar - 129 TL
MGS Oyuncak Dinozor Pisti - 299 TL
Kardeşler Lale Rüzgar Gülü - 59 TL
Köpük Atan Flüt - 32,50 TL
DIYTOY Manyetik Tablet Alfabe Seti - 119 TL
Hızlı Timsah Kutu Oyunu - 279 TL