BİM aktüel kataloğu ürünleri listesi: Bu hafta 30 Nisan 2024 BİM katalog ürünleri BİM aktüel 30 Nisan 2024 kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu hafta salı ve cuma günleri BİM'de farklı kategorilerde birçok ürün indirimli fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. Salı günü BİM kataloğunda temel gıdadan atıştırmalıklara pek çok ürün satışı sunulacak. İşte, BİM aktüel 30 Nisan 2024 kataloğu ile indirimli ürünler fiyat listesi...

Habertürk Giriş: 29.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:29 facebook

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