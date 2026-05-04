        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 5-8 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Salı ve Cuma günleri BİM marketlere dondurucu, bulaşık makinesi ve buzdolabı geliyor!

        BİM 5-8 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Salı ve Cuma günleri BİM marketlere neler geliyor, indirimler ürünler neler?

        BİM 5-8 Mayıs 2026 tarihli aktüel kataloğunu duyurdu. Bu hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda; teknolojik ürünlerden oyuncaklara, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi satışa sunulacak. Haftanın fırsatlarını içeren aktüel broşürüyle birlikte, pek çok kategoride indirimli ürün raflarda yerini alacak. İşte 5-8 Mayıs 2026 Salı ve Cuma aktüel broşürü...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:58 Güncelleme:
        1

        BİM 5-8 Mayıs 2026 aktüel kataloğunu yayımladı. Bu hafta Salı ve Cuma günlerinde satışa sunulacak ürünler arasında beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. Katalogda dondurucu, buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, süpürge çeşitleri, bluetooth hoparlör, su arıtma cihazı, saç düzleştirici ve çeşitli kozmetik ürünlerin yanı sıra oyuncak ve giyim ürünleri de dikkat çekiyor. İşte 5-6-8 Mayıs tarihli BİM aktüel broşürü ve ürünlerin fiyatları haberimizde...

        2

        Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 275 TL

        Tat Domates Salçası (1500 g): 139 TL

        Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği (2x700 g): 179 TL

        Zeytino Siyah Zeytin (2 kg): 199 TL

        Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması (1000 g): 162 TL

        Makaroma Tagliatelle Makarna (500 g): 97,50 TL

        Hasata Şeker Fasulye (500 g): 149 TL

        3

        Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi: 449 TL

        Ariel Toz Deterjan (9 kg): 439 TL

        Golden Rose Likit Allık / Maskara: 179 TL

        Garnier Temizleyici (250 ml): 199 TL

        Duru Duş Jeli (650 ml): 85 TL

        ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı (4 L): 189 TL

        4

        Ülker Çokoprens (81 g): 10,00 TL ( %49 İndirimli)

        Meray Kabuklu Yer Fıstığı (1000 g): 135 TL

        Simbat Tuzlu Leblebi (150 g): 34,50 TL

        Rafık Soslu Mısır (280 g): 35 TL

        Rafık Karışık Kuruyemiş (300 g): 99 TL

        Otamon Kuru Üzüm (200 g): 35 TL

        Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması (1000 g): 162 TL

        Fiskobirlik Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi (300 g): 249 TL

        Mr. Beast Sütlü Tablet Çikolata (60 g): 148 TL

        Milka Biscoff Lotus Karamelize Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata (90 g): 79 TL

        Haribo Friends & Party Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şekerleme (650 g): 179 TL

        Tadelle Çeşitleri: 13 TL - 53 TL arası

        Bebeto Gourmet Sticks Yumuşak Şekerleme (65 g): 29,50 TL

        Eti Burçak Çörekotlu Tuzlu Bisküvi (273 g): 54 TL

        Ülker Çizi Olgunlaşmış Cheddar & Kızarmış Soğan Aromalı Kraker (160 g): 54 TL

        Wefood Glutensiz Karabuğday Patlağı (100 g): 39 TL

        Oylum Vanilya Aromalı Kremalı Gofret (1 kg): 119 TL

        Twix Crispy Rolls Sütlü Çikolatalı Kaplamalı Gofret (22,5 g): 13 TL

        Kinder Delice Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek (39 g): 25 TL

        Kinder Bueno Dark Bitter Çikolata Kaplamalı Fındıklı Dolgulu Gofret (2 x 21,5 g): 36 TL

        Bounty Hindistan Cevizi Dolgulu Çikolatalı Bar (57 g): 35 TL

        Eti Popkek Limonlu Kek (60 g): 13 TL

        M&M'S Yer Fıstıklı Draje (45 g): 35 TL

        Falım Şekersiz Sakız Çeşitleri 5'li: 32,50 TL

        Sarıyer Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 99 TL

        5

        Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi (HDW-01): 12.990 TL

        Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı (Defrost 204 L): 14.990 TL

        Kumtel Tekli Vitroseramik Ocak: 2.490 TL

        Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı (HSA-103): 6.490 TL

        PiranTech Dikey Buharlı Temizleyici: 1.490 TL

        PiranTech Kablosuz IPL (BHRL-15): 3.249 TL

        Ahşap Katlanabilir Şezlong Seti (2 şezlong + 1 masa): 5.150 TL

        Ahşap Minderli Masa Takımı (2 sandalye + 1 masa): 3.950 TL

        Katlanabilir Kademeli Alüminyum Şezlong: 4.950 TL

        Ori Ayarlanabilir Şezlong: 2.550 TL

        Katlanabilir Şezlong Sandalye: 2.250 TL

        6

        Kumtel Dondurucu (5+1 Çekmece): 15.490 TL

        Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL

        Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL

        Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL

        Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL

        Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL

        Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL

        PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL

        Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL

        Philips Azur Ütü: 3.990 TL

        Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL

        7

        English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı (4'lü): 349 TL

        Paşabahçe Bouquet Su Bardağı (3'lü): 99 TL

        Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı (3'lü): 109 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 79 TL - 139 TL arası

        Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL

        Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası: 359 TL

        Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL

        Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL

        Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL

        8

        TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL

        Senna 43'' FHD Whale OS Android QLED TV: 11.690 TL

        Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

        Saç Düzleştirici Maşa (2si1 Arada): 899 TL

        Saç Düzleştirici: 999 TL

        Pratik Saç Düzleştirici: 499 TL

        Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL

        Ağız Duşu: 599 TL

        Şarjlı Diş Fırçası: 499 TL (veya gelişmiş model 699 TL)

        Kaş Düzeltme Cihazı: 349 TL

        Siyah Nokta Temizleyici: 399 TL

        Lady Shaver: 799 TL

        Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 599 TL

        Elektronik Tırnak Oje Kurutucu: 219 TL

        9

        Dagi Kadın Pijama Takımı: 679 TL

        Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL

        Çift Kişilik Pike: 349 TL

        Ranforce Çarşaf Çeşitleri: 169 TL - 199 TL

        Dagi Kadın İç Giyim Çeşitleri: 199 TL - 299 TL

        Kadın Kol Çantası: 369 TL

        10

        Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL

        Pelüş Oyuncak Çeşitleri (~35 cm): 499 TL

        Crick Crack Air Hokey: 829 TL

        Işıklı Paten Fancy: 799 TL

        Manyetik Küp Blok (108 Parça): 899 TL

        Altını Islatan ve Masal Anlatan Bebek: 549 TL

        Eğitici Hikaye ve Boyama Kitapları: 49 TL - 149 TL arası

        11
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
