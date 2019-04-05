BİM 5 Nisan Cuma Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta ankastre setten mutfak gereçlerine, ütüden şemsiyeye ve pek çok ev tekstili ürününden bahçe ürünlerine dikkat çeken indirimler var. İşte 5 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu