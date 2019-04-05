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BİM 5 Nisan aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda üründe indirim fırsatı var. BİM'de bu hafta Kumtel Cam Ankastre Set 999 TL ile satışa sunulurken, Kiwi çay makinesi ve Fakir el mikseri gibi ürünlerin yanı sıra bahçe ürünleri öne çıkıyor. Saksı ürünlerinin yanında toprak ve çiçek soğanı çeşitleri uygun fiyattan alıcı bulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
5 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Cam Ankastre Seti 999 TL
Kiwi Çay Makinesi 89 TL
Fakir El Mikseri 75 TL
Kadın Erkek Şemsiye 21,95 TL
Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 21,95 TL
3 Tekerlekli Pazar Arabası 45 TL
Erkek Keten Ayakkabı 16,95 TL
Tefal 24cm Chronos Tava 49,90 TL
Tefal Easygliss Buharlı Ütü 179 TL
Kadın Triko Hırka 24,95 TL
Kadın Taşlı Keten Ayakkabı 15,95 TL
80c300 cm ölçülerinde Halı 65 TL
Tekli Arabalar 5,95 TL
Solar Aydınlatma Seti 139,90 TL
Budama Testeresi 25 TL
Çiçeklik Sehpa 69 TL
Pilsan Kontrolü Bisiklet 79,90 TL
Pilsan Tahterevalli 59,90 TL
Spiral Bahçe Hortumu 45 TL
Bahçe El Alet Seti 16,95 TL
Çift kademeli ızgaraya sahip Mangal 45 TL
Katlanabilir Piknik Masası 39,95 TL
Katlanabilir Piknik Taburesi 14,95 TL
Dikdörtgen Saksı 6,95 TL
Oyuncak Bahçe Seti 14,95 TL
Su Püskürtücü 4,95 TL
Çiçek Soğanı Çeşitleri 4,50 TL
Askılı Balkon Saksısı 9,50 TL
3 Basamaklı Merdiven 69 TL
10 Litre Bitki Toprağı 3,50 TL
Yapay Çiçek Çeşitleri 5,95 TL
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