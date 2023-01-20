Bu hafta müşterisiyle buluşacak olan 24-27 Ocak 2023 BİM kataloğu ürünleri belli oldu. Bu hafta BİM'de televizyondan robot süpürgeye, tavadan smart tartıya birçok farklı ürün satışa çıkacak. Alışverişseverler için BİM aktüel ürünlerini bir araya getirdik. İşte BİM katalog indirimli ürünleri...