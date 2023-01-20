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BİM aktüel kataloğu 24-27 Ocak 2023 indirimli ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve cuma günleri satışa çıkacak olan BİM katalog ürünleri belli oldu. Bu hafta BİM'de teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, gıdadan nevresim takımına pek çok farklı ürün alıcısıyla buluşacak. İşte 24 Ocak Salı ve 27 Ocak Cuma A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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  • BİM aktüel 24-27 Ocak 2023 indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

    Bu hafta müşterisiyle buluşacak olan 24-27 Ocak 2023 BİM kataloğu ürünleri belli oldu. Bu hafta BİM'de televizyondan robot süpürgeye, tavadan smart tartıya birçok farklı ürün satışa çıkacak. Alışverişseverler için BİM aktüel ürünlerini bir araya getirdik. İşte BİM katalog indirimli ürünleri...
  • BİM aktüel 24-27 Ocak 2023 indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

    Yer fıstığı ezmesi 34,50 TL

    Şekersiz Çikolatalı fıstık ezmesi 34,50 TL

    İnce öğütülmüş yulaf ezmesi 28,50 TL

    Yüksek proteinli erişte 24,75 TL

    Ketçap + mayonez ikili set 35,00 TL

    Tuzsuz yer fıstığı 19,50 TL

    Karışık kuruyemiş 32,50 TL

    Multivitaminli şekersiz içecek 9,75 TL

    Yüksek kafeinli filtre kahve 19,50 TL

    Yüksek proteinli soğuk kahve 12,50 TL

    Hurma topları 16,50 TL

    Merve topları 14,50 TL
  • BİM aktüel 24-27 Ocak 2023 indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

    27 OCAK 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 32 inç android TV 2,299 TL

    Xiaomi Mi S10T robot süpürge 13,499 TL

    Kumtel airfryer yağsız fritöz 1,799 TL

    Polosmart smart tartı 169,00 TL
  • BİM aktüel 24-27 Ocak 2023 indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

    Tefal düdüklü tencere 1,499 TL

    Benante 12 parça kahvaltı seti 299,00 TL

    Chef's sahan 69,00 TL

    Chef's tava 99,00 TL

    Askılı dolap içi çöp kovası 69,50 TL
  • BİM aktüel 24-27 Ocak 2023 indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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