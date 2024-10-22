BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 25 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; teknolojik aletler, spor aletleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 25 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
25 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Fakir Brıla Buharlı Ütü 995 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL
Range Karla El Mikseri 695 TL
Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 18.975 TL
Casper Via X30 Plus Cep Telefonu 7.275 TL
Fakir Execute 2 Blade 5'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 895 TL
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti 549 TL
Nautica Şarjlı Diş Fırçası 575 TL
Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 575 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.475 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.195 TL
8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 1.599 TL
2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL
Oyuncak Dinazor İş Araçları 69 TL
Oyuncak İş Araçları 139 TL
Yüz Boyası 139 TL
Tuval Boyama 179 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.795 TL
Kumtel Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 8.275 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975 TL
Olta Misinası 500 m 449 TL
Olta Misinası 200 m 119 TL
Balık Kavrama Aparatı 69 TL
Kafa Lambası 94,50 TL
Kamuflaj Çanta 329 TL
Katlanır Rattan Tabure 129 TL
Sahte Balık Koyma Kutusu Çift Taraflı 119 TL
Işıldak 139 TL
Hobi Olta Takımı 499 TL