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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 25 Ekim kataloğu: BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler fiyat listesi yayınlandı!

        BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 25 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 21:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:28
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        BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; teknolojik aletler, spor aletleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 25 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        25 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Fakir Brıla Buharlı Ütü 995 TL

        Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL

        Range Karla El Mikseri 695 TL

        Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 18.975 TL

        Casper Via X30 Plus Cep Telefonu 7.275 TL

        Fakir Execute 2 Blade 5'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 895 TL

        3

        Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

        Range Erkek Vücut Bakım Seti 549 TL

        Nautica Şarjlı Diş Fırçası 575 TL

        Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 575 TL

        Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL

        Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL

        Heifer Mega Robot Blender Set 1.475 TL

        Fakir Mikrodalga Fırın 2.195 TL

        4

        8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 1.599 TL

        2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

        Oyuncak Dinazor İş Araçları 69 TL

        Oyuncak İş Araçları 139 TL

        Yüz Boyası 139 TL

        Tuval Boyama 179 TL

        5

        Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.795 TL

        Kumtel Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 8.275 TL

        Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

        Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

        Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975 TL

        6

        Olta Misinası 500 m 449 TL

        Olta Misinası 200 m 119 TL

        Balık Kavrama Aparatı 69 TL

        Kafa Lambası 94,50 TL

        Kamuflaj Çanta 329 TL

        Katlanır Rattan Tabure 129 TL

        Sahte Balık Koyma Kutusu Çift Taraflı 119 TL

        Işıldak 139 TL

        Hobi Olta Takımı 499 TL

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