BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma günü satışa çıkıyor! 26 Ocak 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 26 Ocak 2024 aktüel kataloğu marketin internet sitesinde yayımlandı. Farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü müşterilerin beğenisine sunulacak. 26 Ocak 2024 BİM kataloğunda; çeşit çeşit hurç ve oyuncak modelleri öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta BİM'de cep telefonu 7.799 TL, deterjan hazneli mop 369 TL, dans eden kaktüs 279 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 26 Ocak 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile paylaşıldı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 26 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 26 OCAK 2024 KATALOĞU
Naturalove Bambu Kirli Sepeti - 299 TL
Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 369 TL
Okyanus Banyo Seti - 299 TL
Okyanus Yedeklş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti - 349 TL
Aqua Flex Banyo Paspası - 59,50 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL
Baza Kutulu Hurç - 69 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici - 59 TL
Raf Organizer - 49-50 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 29,50 TL
Naturalove Jüt Bardak Altlığı - 10,50 TL
Naturalove Amerikan Servis 49 TL
Dijitsu 75 Inç UHD Google TV - 23.999 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.799 TL
TCL 32 Inç FHD Android TV - 5.699 TL
Kumtel Midi Fırın - 1.499 TL
Tezgah Altı Buzdolabı - 3.499 TL
Nautica Termos - 599 TL
Nostaljik Radyo - 349 TL
Joy Plus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker - 279 TL
Yükselen Zeka Zeka Kutusu - 199 TL
Yükselen Zeka 2-3 Yaş Etkinlik Kitabım - 99 TL
Kumandalı Arazi Aracı - 359 TL
Oyuncak Işıklı Sesli Traktör - 119 TL
Woody Citywood - 189 TL
MGS Oyuncak Askeri Uçak - 199 TL
Oyuncak Dönen Otopark - 229 TL
Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan - 389 TL
Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan - 329 TL
Casilda Home Kapitoneli Yastık - 119 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek - 159 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk - 129 TL
Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı Kadın - 269 TL
Post Halı 60x90 cm - 199 TL
Wellsoft Patik Kadın - 34,50 TL
Wellsoft Patik Çocuk - 32,50 TL
Chef's Tava 28 cm - 189 TL
Chef's Sahan 20 cm - 139 TL
Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı - 139 TL
Naturalove Oval Hasır Tepsi 40x31 cm - 179 TL
Naturalove Oval Hasır Ekmeklik/Organizer 30x22,5 cm - 139 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 23x16 cm - 69 TL