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BİM aktüel 31 Ocak-3 Şubat 2023 kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM kataloğunda bu hafta; gıdadan temizlik malzemelerine, mutfak araç gereçlerinden küçük ev aletlerine pek çok farklı ürün satışa sunulacak. İşte BİM 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürün fırsatları listesi...

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  • BİM aktüel 31 Ocak-3 Şubat 2023 kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel indirimli ürünler listesi

    BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı. BİM marketlerde bu hafta birçok farklı ürün alıcısıyla buluşacak. Alışveriş severler için BİM aktüel kataloğu indirimli ürünlerini bir araya getirdik. İşte 31 Ocak-3 Şubat 2023 BİM aktüel kataloğu ürünleri...

    BİM AKTÜEL 31 OCAK SALI GÜNÜ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

    Pizza Mozzarella 325 gr 45 TL

    Ristorante Mini Mista 340 gr 45 TL

    Suda Top Mozzarella 125 gr 29,50 TL

    Çedar & Pesto Aromalı Makarna Sosu 70 gr 14,50 TL

    Dilimli Siyah Zeytin 180 gr 24,50 TL

    Sos Çeşitleri 19,75 TL

    Sweet Chili & Sriracha Sos 23,50 TL

    Tagliatelle Makarna 500 gr 26,50 TL

    Fesleğenli Domates Rendesi 700 gr 19,50 TL

    Kalem Makarna (Penne Rigate) 500 gr 18,50 TL

    Burgu Makarna (Fusilli) 500 gr 18,50 TL 

    Spagetti 18,50 TL

    Çekme Helva 240 gr 27,50 TL

    Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 27,50 TL

    Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 5×20 gr 13,50 TL 

    Dilimli Fermente Dana Sucuk 300 gr 55 TL

    Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 49,50 TL 

    Süt %2 Yağlı 1 Litre 19,50 TL
  • BİM aktüel 31 Ocak-3 Şubat 2023 kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel indirimli ürünler listesi

    Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 127,50 TL

    Saban Kırmızı Mercimek 54 TL

    Saban Pilavlık Bulgur 37,50 TL

    Saban Nohut 72,50 TL

    Dost Yarım Yağlı Yoğurt 89,00 TL

    Tat Salatalık Turşusu 27,50 TL

    Serel Çifte Kavrulmuş Tahin 89 TL
  • BİM aktüel 31 Ocak-3 Şubat 2023 kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel indirimli ürünler listesi

    BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT CUMA KATALOĞU

    Dijital Yağsız Fritöz 2.999 TL

    8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 699 TL

    Genişleyebilir 15.6' Sırt Çantası 399 TL

    Akıllı Saat 329 TL

    Saç Şekillendirici 279 TL

    Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 109 TL

    Sakal Düzeltici 279 TL

    Üçgen Zigon Sehpa Seti 299 TL
  • BİM aktüel 31 Ocak-3 Şubat 2023 kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel indirimli ürünler listesi

    Kapaklı Uzun Saklama Kabı 1000 cc 34,50 TL

    Su Bardağı 3'lü 32,50 TL

    Meşrubat Bardağı 3'lü 35 TL

    Sos Şişesi 700 ml 15 TL

    Merdane 19,50 TL

    Yağ Şişesi 750 cc 29,50 TL

    Bulaşık Matı 29,50 TL

    Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik 24,50 TL

    Kapaklı Taşınabilir Kek / Börek Fanusu 39,50 TL

    Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 10,50 TL

    Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 129 TL

    Patisserie Büyük Servis Tabağı 32 cm 49,50 TL

    Melis Çay Seti 12 Parça 109 TL

    Çelik Saklama / Karıştırma Kabı 24 cm 109 TL

    Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 59 TL

    Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TL

    Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 169 TL

    Krema Pompası 15,50 TL

    Hamur Porsiyonlayıcısı 1 Litre 55 TL

    Un Eleği 600 ml 19,50 TL

    Retro Servis Maşası 39,50 TL
  • BİM aktüel 31 Ocak-3 Şubat 2023 kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel indirimli ürünler listesi

    Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 119 TL

    Paşabahçe Kulplu İstanbul Bardak 99 TL

    Rakle Renkli Kahve Yanı Su Bardağı 85 TL

    Benante Porselen Çay Bardağı 89 TL

    4'lü Çekmece İçi Organizer 75 TL

    Lüks Embol Battaniye 349 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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