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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 9 Şubat 2024 kataloğu: Sevgililer Günü hediyesi fırsatları! Bu hafta Cuma BİM katalog indirimli ürünler - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel kataloğu ürünleri yarın satışa çıkacak! 9 Şubat 2024 BİM indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel 9 Şubat 2024 kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta cuma günü farklı kategorilerde birçok sınırlı sayıdaki ürün satışa çıkacak. 9 Şubat 2024 BİM kataloğunda Sevgililer Günü'ne özel hediye fırsatları öne çıkıyor. Bu hafta BİM'de saç şekillendiriciden tıraş makinesine, saat ve bileklik setinden dizüstü bilgisayara kadar birçok indirimli ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 9 Şubat 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:56
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        1

        BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta cuma günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 9 Şubat 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 9 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

        LG 55 Inç UHD Smart TV - 18.999 TL

        HP Notebook - 10.999 TL

        Dijitsu 32 Inç HD Ready Tv - 3.799 TL

        Kumtel Sürgülü Aspiratör - 999 TL

        Heiefer Yeni Saç Kurutma Makinesi - 2.999 TL

        2

        Polosmart Saç Düzleştirici - 279 TL

        Polosmart Saç Şekillendirici - 279 TL

        Philips Epilatör - 579 TL

        Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Chiazı - 219 TL

        Polosmart Tıraş Makinesi 3 Başlıklı - 219 TL

        Makyaj Fırça Seti - 139 TL

        3

        Tablet Mop Temizlik Seti - 139 TL

        Sürgülü Kapak Erzak Kabı - 99 TL

        Saplı Faraşlı Fırça - 49,50 TL

        Yuvarlak Emaye Tepsi - 69 TL

        İkili Süzgeç - 55 TL

        15 Bölmeli Organizer - 65,50 TL

        4

        Chef's Karnıyarık Tenceresi - 319 TL

        Benante Kahvaltı Seti - 419 TL

        Paşabahçe Iconic Kase - 24,50 TL

        Güral Porselen Pasta Tabağı - 119 TL

        Kütahya Porselen Kupa - 99 TL

        Silikon Mutfak Seti - 99 TL

        5

        Pufu Pelüş Koala - 219 TL

        Oyuncak Otoyol Puzzle Seti - 119 TL

        Barbie Bebek - 129 TL

        Oyuncak Dinozoro ve Yavrusu - 79 TL

        Otobant - 69 TL

        4x4 Oyuncak Arabalar - 19,50 TL

        6

        Kol Saati ve Bileklik Seti - 219 TL

        Askılı Çanta - 149 TL

        Cüzdan - 85 TL

        Kadın Düğmeli Pijama Takımı - 269 TL

        Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti - 329 TL

        Wellsoft Çift Kişilik Battaniye - 239 TL

        Molinella Çift kişilik Fitted Çarşaf - 149 TL

        Keçe Kapı Önü Paspası - 32,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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