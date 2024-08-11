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        Haberler Bilgi Ekonomi BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: 14 Ağustos BİM aktüel kataloğu fiyat listesi açıklandı! BİM'e tiny house ve karavan geliyor!

        BİM'e tiny house ve karavan geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ağustos ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:48
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        BİM 14 - 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; tiny house, çekme karavan, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kozmetik malzemeleri, giyim seçenekleri ve mutfak eşyalarından birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 14 - 16 Ağustos 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

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        BİM 14 Ağustos 2024 Aktüel Ürünleri:

        4 Metre Çekme Karavan

        Verandalı 8500 Flat Tiny House

        İç Ölçü: 8.368mm x 2.350mm – h: 2.448mm

        Yaşam Alanı: 20 m²

        Fiyat: 599.000,00 TL

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        Knot marka çeki oku ve dingil seti

        Galvaniz Vidalı Sistem Şasi

        Fiyat: 279.000,00 TL

        Deniz Scooter Corby M1

        Giriş değeri: DC 29.4V / 2A

        Motor Gücü: 500W*2

        Fiyat: 18.990,00 TL

        Elektrikli Çocuk Scooter Corby CS50

        Yaş aralığı: 6-16 Yaş

        Batarya kapasitesi: 2.5 AH Lithium

        Fiyat: 5.990,00 TL

        Trambolin- Ayarlanabilir Tutma Barı

        Zıplama Alanı Eni: 121 cm

        Fiyat: 2.990,00 TL

        Cam Temizleme Robotu PSH20

        Fiyat: 5.990,00 TL

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        Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS

        Elektronik kontrol sistemi

        Kapı açık alarmı

        Fiyat: 19.975,00 TL

        Nofrost Buzdolabı Key 250 NF

        Elektronik kontrol sistemi

        LED aydınlatma

        Fiyat: 9.975,00 TL

        Buzdolabı Key 330 STE

        İki kapılı

        1 adet sebze saklama bölmesi

        Fiyat: 10.975,00 TL

        8 KG Çamaşır Makinesi Key 8002 CM

        Program takibi

        İnverter motor

        Fiyat: 9.750,00 TL

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        8 KG Çamaşır Makinesi Key 8002 CMS

        Program takibi

        İnverter motor

        Fiyat: 11.975,00 TL

        8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KRT

        Program takibi

        Çocuk kilidi

        Fiyat: 9.975,00 TL

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        4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM

        Paslanmaz çelik gövde

        Ayarlanabilir fincan rafları

        Fiyat: 8.975,00 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS

        Paslanmaz çelik gövde

        Ayarlanabilir fincan rafları

        Fiyat: 10.475,00 TL

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