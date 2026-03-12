Canlı
        BİM aktüel ürünler 13 Mart 2026: Hırdavat ürünleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 13 Mart 2026: Hırdavat ürünleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 13 Mart BİM indirimlerinde Hırdavat ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan cam kapaklı sürahi, meşrubat bardağı, tanklı yazıcı, TCL 65 İnç TV, Samsung A17 cep telefonu, 3+1 basamak merdiven, 5'li boyacı seti indirimde olacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Mart 2026

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 15:40
        BİM aktüel ürünler 13 Mart 2026 indirimleri açıklandı. Peki BİM aktüel ürünler 13 Mart 2026 kataloğunda neler var?

