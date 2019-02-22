BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 22 Şubat aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimli ürünleri merak edenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta LG marka cep telefonu öne çıkan ürün olurken, taşınabilir şarj aleti ve mikrofonlu kulak içi kulaklık gibi teknoloji aletleri dikkatleri çekiyor. Ayıca çocuklar için oyuncak ürünleri ve mutfak gereçleri de indirimdeki diğer ürünler. İşte 22 Şubat 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu