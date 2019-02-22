BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu BİM'deki indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta LG K9 cep telefonu, taşınabilir şarj aleti, mikrofonlu kulak içi kulaklık, selfie çubuğu ve Duracell marka 12'li pil ilk bakışta dikkatleri çeken ürünler arasında. Ayrıca çocuklar için çeşitli oyuncaklar, set üstü ocak, fırın ve aspiratör yine önemli ürünler arasında yer alıyor. 22 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 22 ŞUBAT
LG K9 Cep Telefonu 849 TL
Xiaomi Taşınabilir Şarj Aleti 129 TL
HP Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 29,90 TL
Duracell 12’li Kalem Pil 22,90 TL
Çekmeceli Ekmeklik 129 TL
Lolla’s Düğünde 29,90 TL
Ahşap Bloklar 22,50 TL
Trust Selfie Çubuğu 29,90 TL
Duracell 12’li İnce Pil 22,90 TL
Dekoratif Boy Aynası 89,90 TL
2’li Oval Banyo Paspası 33,90 TL
Pilsan Oyuncak Tren Seti 23,90 TL
Oyuncak Projektör ve Video Kamera 18,90 TL
Kanepe Örtüsü 19,90 TL
Kadın Erkek Eşofman Altı 19,90 TL
Oyuncak Temizlik Seti 11,90 TL
Penti Kadın Pantolon Çorap 3,25 TL
Luxell Turbo Fırın 199 TL
Masline Aspiratör 109 TL
Kapı Arkası Askılık 11,50 TL
İngilizce - Türkçe Eğitici Kitaplar 4,95 TL
Penti Kadın Külotlu Çorap 5,95 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL
Lav Büyük Kase 9,95 TL
Lav 6’lı Derin Kase 9,95 TL
Lav 5 Parça Sürahi 19,90 TL
chef’s Granit Efektli Karnıyarık Tencere 47,90 TL
Oval Salata Kasesi 5,95 TL
2'li Saklama Kabı 4,95 TL
Dolap İçi Organizer 2,95 TL
Kağıt Havluluk 6,50 TL
Granit Efektli Tava 24,90 TL
Granit Efektli Krep Tava 19,90 TL
Granada Meşrubat Bardağı 6,95 TL
Süzgeçli Sebze Kesim Panosu 4,90 TL
Mutfak Aletleri 4,50 TL
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