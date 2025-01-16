BİM aktüel ürünler kataloğu: Bebek malzemeleri indiirmde! 17 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler yayınlandı. Bu hafta BİM kataloğunda blender, kazanlı ütü, ısıtıcı, ana kucağı, saklama kabı çeşitleri gibi birbirinden farklı onlarca ürün bulunuyor. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler BİM indirim kataloğuna ulaşmaya çalışıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?