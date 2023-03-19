BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile paylaşıldı. Bu hafta pek çok farklı ürün raflardaki yerini alacak. 21-24 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünleri, küçük ev aletleri ve mutfak araç gereçleri yer aldı. İşte, BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri...

21 MART 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Dost yarım yağlı yoğurt 97,50 TL

Dost çikolatalı pastörize süt 25 TL

Sek milkshake çeşitleri 13,50 TL

İçli köfe 59,50 TL

Hindistan cevizi yağı 47,50 TL

Sarı kantaron yağı 47,50 TL