BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma satışta! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ürünleri indirime sokan BİM kataloğunda bu hafta pek çok malzeme bulunuyor. Çadır, kamp sandalyesi, gölgelilk salıncak, nostaljik radyo indirimli ürünler arasında yer aldı. Öte yandan 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL, Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL'den satışa sunuldu. Peki 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM kataloğunun tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel indirimlerini merak ediyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı
BİM 5 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 43 İNÇ FHD ANDROİD TV 43DS10000 6.499 TL
Dijitsu 32 İNÇ HD ANDROID TV 4.599 TL
Superdry Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL
Range Epilasyon Aleti 299 TL
Mini Saç Kurutma Makinesi 479 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti 589 TL
Fakir Saç-Sakal Kesme Makinesi 499 TL
SKYJET M135 Off- Road ATV SKYJET 59.999 TL
Ape Ryder Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
RKS MX25 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL
Aile Tipi Çadır 6 Kişilik 4.999 TL
Verandalı Çadır 6 Kişilik 3.799 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL
Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL
3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
Nostaljik Radyo 699 TL