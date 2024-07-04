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        Haberler Bilgi Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu: Kamp malzemelerinde büyük indirim! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İndirimli fiyat listesi

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma satışta! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ürünleri indirime sokan BİM kataloğunda bu hafta pek çok malzeme bulunuyor. Çadır, kamp sandalyesi, gölgelilk salıncak, nostaljik radyo indirimli ürünler arasında yer aldı. Öte yandan 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL, Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL'den satışa sunuldu. Peki 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:01
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        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel indirimlerini merak ediyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı

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        BİM 5 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 43 İNÇ FHD ANDROİD TV 43DS10000 6.499 TL

        Dijitsu 32 İNÇ HD ANDROID TV 4.599 TL

        Superdry Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL

        Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL

        Range Epilasyon Aleti 299 TL

        Mini Saç Kurutma Makinesi 479 TL

        Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL

        Range Erkek Vücut Bakım Seti 589 TL

        Fakir Saç-Sakal Kesme Makinesi 499 TL

        SKYJET M135 Off- Road ATV SKYJET 59.999 TL

        Ape Ryder Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

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        RKS MX25 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL

        Aile Tipi Çadır 6 Kişilik 4.999 TL

        Verandalı Çadır 6 Kişilik 3.799 TL

        Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL

        Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

        Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL

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        Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL

        3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

        Nostaljik Radyo 699 TL

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