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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM'de Ramazan fırsatları: 48 parça yemek takımı geliyor!

BİM 24 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan 48 parça yemek takımı, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı, fincan takımı, 10 parça tencere seti ve ankastre set 24 Mart Cuma gününden itibaren satışa çıkıyor. İşte, 24 - 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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  • BİM'DE RAMAZAN FIRSATLARI: 48 parça yemek takımı geliyor! 24 - 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günlerinde birbirinden farklı ürünlerle yayınlanıyor. 24 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan 48 parça yemek takımı ve ankastre set dikkat çekti. İşte, 24 Mart 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
  • BİM'DE RAMAZAN FIRSATLARI: 48 parça yemek takımı geliyor! 24 - 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    24 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 729,00

    48 Parça Yemek Takımı 1.799,00 TL

    Porselen Fincan Takımı 159,00 TL

    Meşrubat Bardağı 99,00 TL

    10 Parça Tenceri Seti 899,00 TL
  • BİM'DE RAMAZAN FIRSATLARI: 48 parça yemek takımı geliyor! 24 - 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Güpürlü Nevresim Takımı Çift Kişilik 575,00 TL

    Yastık Kılıfı 2'li 59,00 TL

    Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 375,00 TL

    Çift Kişilik Yorgan 399,00 TL

    Nakışlı Bornoz 299,00 TL

    Banyo Paspas Seti 2'li 149,00 TL
  • BİM'DE RAMAZAN FIRSATLARI: 48 parça yemek takımı geliyor! 24 - 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    50 İnç 4K Android TV 5.599,00 TL

    32 İnç Android TV 2.499,00TL

    Saç Kesme Makinesi 189,00 TL

    Kulaklık 139,00. TL

    Saç Kurutma Makinesi 229,00 TL

    Hava Nemlendirme Cihazı 149,00 TL
  • BİM'DE RAMAZAN FIRSATLARI: 48 parça yemek takımı geliyor! 24 - 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    BİM 28 MART SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Çıtır Çubuk Patates 44,50 TL

    Peynir Dolgulu Kroket 39,75 TL

    Tereyağı 125,00 TL

    Piliç Salam 49,50 TL

    Vişne&Çilek Reçeli 49,50 TL

    Tahin 44,50 TL

    Hurma 64,50 TL

    Meyveli İçecek Çeşitleri 16,50 TL
  • BİM'DE RAMAZAN FIRSATLARI: 48 parça yemek takımı geliyor! 24 - 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Kavrulmuş Siirt Fıstığı 89,50 TL

    Kavrulmuş Badem İçi 29,50 TL

    Kruvasan 22,50 TL

    Çikolatalı Gofret 21,50 TL

    Muzlu Kremalı Bisküvi 29,50 TL

    Fıstıklı Soğuk Kadayıf 69,75 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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