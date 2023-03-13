Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM'de Ramazan ürünleri! 14 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günlerinde yayınlanıyor. BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda yer alan tuvalet kağıdı, bebek bezi, toz deterjan, şampuan, kil maskesi, pilavlık pirinç, siyah zeytin, ton balığı, tost peyniri ve labne peynir ürünleri Salı gününde itibaren raflardaki yerini alıyor. Kızartılmış kadayıf, hurma, güllaç, revani ve Ramazan şerbeti gibi uygulamaya özel ürünler de satışa sunuluyor. İşte 14 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • BİM'de Ramazan ürünleri! 14 Mart 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 14 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bakliyat çeşitlerinden kahvaltılıklara, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatıyla satışa çıktı. BİM, uygulamaya özel Ramazan ürünlerini de satışa çıkarttı. İşte, 14 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
  • BİM'de Ramazan ürünleri! 14 Mart 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    14 MART SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Tost Peyniri 115,00 TL

    Lebne 65,00 TL

    Tereyağı 139,00 TL

    Az Yağlı Yoğurt 39,75 TL

    Ayran 16,50 TL

    Tombul Ayran 6 adet 23,50 LT

    Az Yağlı Beyaz Peyni 79,00 TL

    Patates Cipsi 23,00 TL
  • BİM'de Ramazan ürünleri! 14 Mart 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Ton Balığı 75,00 TL

    Kırma Yeşil Zeytin 44,50 TL

    Süzme Çiçek Balı 89,50 TL

    Un 10 Kg 99,50 TL

    Margarin 39,75 TL

    Domates Salçası 79,50 TL

    Pilavlık Pirinç 84,50 TL

    Kırmızı Mercimek 55,50 TL
  • BİM'de Ramazan ürünleri! 14 Mart 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Bebek Bezi 167,00 TL

    Tuvalet Kağıdı 95,00 TL

    Kağıt Havlu 95,00 TL

    Çamaşır Yumuşatıcı 85,00 TL

    Toz Deterjan 129,00 TL

    Islak Havlu 25,00 TL

    Şampuan 105,00 TL

    Saç Maskesi 67,50 TL

    Çamaşır Suyu 29,50 TL

    Kireç Önleyici 42,50 TL
  • BİM'de Ramazan ürünleri! 14 Mart 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    UYGULAMAYA ÖZEL RAMAZAN ÜRÜNLERİ

    Hurma 19,50 TL

    Mebrum Hurma 47,50 TL

    Yaş Hurma 54,40 TL

    Mini Güllaç 29,50 TL

    Mini Kadayıf 13,50 TL

    Kuru Kayısı 39,50 TL

    Güllaç 32,50 TL

    Kızartılmış Kadayıf 22,50 TL

    Peynir Tatlısı 34,50 TL

    Revani 37,50 TL

    Aromalı İçecek Çeşitleri 19,75 TL

    Türk Kahvesi 119,50 TL

    Karışım Şerbetler 16,50 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.