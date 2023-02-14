BİM aktüel ürünlerde haftanın kataloğu yayınlandı. BİM marketlerde bu hafta; küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, temel ihtiyaç ve gıda ürünleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimee girdi? İşte, BİM aktüel kataloğu ile 17 Şubat Cuma ile raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin fiyatları...