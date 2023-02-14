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BİM aktüel 17 Şubat 2023 Cuma kataloğu yayında! İşte ürün listesi

BİM 17 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta cuma bebek ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev aletlerinden teknolojik aletlere birbirinden çeşitli ve farklı kategorilerde ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçileri için BİM 17 Şubat indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile haftanın fırsatları listesi...

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  • BİM'e ankastre set geliyor! 17 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor! İşte haftanın fırsatları...

    BİM aktüel ürünlerde haftanın kataloğu yayınlandı. BİM marketlerde bu hafta; küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, temel ihtiyaç ve gıda ürünleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimee girdi? İşte, BİM aktüel kataloğu ile 17 Şubat Cuma ile raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin fiyatları...
  • BİM'e ankastre set geliyor! 17 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor! İşte haftanın fırsatları...

    BİM 17 ŞUBAT AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ 

    Beyaz Ankastre Set (3.999 TL)

    55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV (9.449 TL)

    Dilimli Radyatör (1.099 TL)

    Dikey Isıtıcı (649 TL)

    Elektrikli Süpürge (1.699 TL)
  • BİM'e ankastre set geliyor! 17 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor! İşte haftanın fırsatları...

    Sandalye Minderi (27,50 TL)

    Çamaşır Selesi (59 TL)

    Kirli Çamaşır Sepeti (119 TL)

    Ahşap Görünümlü Sıvı Sabunluk Çeşitleri (39,50 TL)

    2 Katlı Siyah Metal Köşelik (109 TL)
  • BİM'e ankastre set geliyor! 17 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor! İşte haftanın fırsatları...

    Mat Altın Fileli Porselen Yemek Takımı (649 TL)

    Tava 26 cm (89 TL)

    Blender Set (429 TL)

    9 Parça Saklama Kabı (149 TL)

    Çerezlik Seti (109 TL)

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