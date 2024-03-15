Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.828,70 %-0,62
        DOLAR 32,1156 %-0,10
        EURO 35,0062 %-0,25
        ALTIN 2.227,09 %-0,35
        FAİZ 48,39 %-0,04
        GÜMÜŞ GRAM 26,04 %1,48
        BITCOIN 68.155,00 %0,44
        GBP/TRY 40,9347 %-0,41
        EUR/USD 1,0888 %0,05
        BRENT 85,33 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 3.641,29 %-0,35
        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM'e çekme karavan geliyor! BİM aktüel 20 - 22 Mart kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM'e çekme karavan geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM'e çekme karavan geliyor... Salı ve Cuma günleri yayımlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 23:09 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çekme karavandan, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 20 - 22 Mart kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 19 - 20 Mart kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        BİM'E ÇEKME KARAVAN GELİYOR!

        Çekme Karavan: 239.000 TL

        3

        7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi: 13.499 TL

        4

        Polosmart Akıllı Saat 249 TL

        Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

        Telefon / Tablet Standı 79 TL

        Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

        Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

        5

        Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

        Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

        Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

        Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

        Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

        Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

        Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

        6

        Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

        Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

        Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

        7

        Metal Mutfak Rafı 999 TL

        4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

        Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

        Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL

        8

        Philips Sakal Düzeltici 479 TL

        Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

        Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

        Newton Denge Topları 149 TL

        9
        10
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası