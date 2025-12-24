Habertürk
        BİM katılım bankası kuruyor

        BİM, katılım bankası kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunma kararı aldı

        Giriş: 24.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:05
        BİM katılım bankası kuruyor
        BİM, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) katılım bankası kuruluş izni başvurusunda bulunma kararı aldı. Firmadan yapılan açıklamada yapılan araştırmalar sonucunda "faaliyetleri çoğunlukla dijital kanallar üzerinden kurgulanacak geleneksel katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğunun" değerlendirildiği belirtildi.

        Firmadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "03.10.2024 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamızda, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu.

        Yapılan araştırma sonuçları neticesinde, izin verilen hizmet çeşitliliğinin dijital bankaya göre çok daha zengin olması sebebiyle faaliyetleri çoğunlukla dijital kanallar üzerinden kurgulanacak geleneksel katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Şirket'imizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23.12.2025 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirket'imiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

        Bu kapsamda, kurulması planlanan katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 24.12.2025 tarihinde kuruluş izni başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.

        Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

