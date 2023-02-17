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Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bulunduğu binanın hasar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bina hasar tespit sorgulaması yapmaya başladı. Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından birçok binada ağır hasar oluştu. İşte e- Devlet başvuru ekranı ile, bina hasar tespit (depreme dayanıklılık testi) başvurusu hakkında tüm merak edilenler...

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  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi ile sarsıldı. Yaşanan deprem felaketindne milyonlarca insan etkilenirken, birçok binada ağır hasar oluştu. Oturduğu binanın hasar tespitini öğrenmek isteyen vatandaşlar bina hasar tespit sorgulamasının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?" İşte bina hasar tespit sorgulama sayfası...
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşları adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebiliyor, konu hakkındaki bilgilere ulaşabiliyor.

    HASAR SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

     
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.

    CSB HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI

     
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    DEĞERLENDİRME SONUCUNUN İLANI

    Hasar tespit sürecinde binalara verilen değerlendirme raporlarıs onuçları muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılır.

     
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    HASAR TESPİT TANIMLARI

    HASARSIZ BİNALAR:

    Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

     
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    AZ HASARLI BİNALAR:

    Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın

    kullanılmasında bir sakıncayoktur.

     
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    ORTA HASARLI BİNALAR:

    Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya

    da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

     
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    AĞIR HASARLI BİNALAR:

    Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü

    kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.

     
  • Bina hasar tespit sorgulama: Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?

    ACİL YIKILACAK BİNALAR:

    Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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