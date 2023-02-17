Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi ile sarsıldı. Yaşanan deprem felaketindne milyonlarca insan etkilenirken, birçok binada ağır hasar oluştu. Oturduğu binanın hasar tespitini öğrenmek isteyen vatandaşlar bina hasar tespit sorgulamasının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "Bina hasar tespit başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücretli mi?" İşte bina hasar tespit sorgulama sayfası...