Bina Numarası Nedir? Bina Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Bina Numarası Nedir?

Bina numarası, bir sokağın veya caddenin üzerinde yer alan her bir yapıya belediyeler tarafından verilen resmi numaradır. Adres sisteminde “sokak/cadde adı + bina numarası” şeklinde tanımlanır ve adresin ayrıntılarını belirler. Bu numara, binanın açık adresindeki en temel unsurdur.

Bina Numarası Nerede Yazar?

Bina Girişinde veya Kapı Üzerinde

Her binanın giriş kapısında ya da duvarında belediye tarafından yerleştirilen bir tabela veya numara plakası bulunur.

Bu numara genellikle kırmızı, mavi veya beyaz zeminli olur ve “No: XX” şeklinde ifade edilir.

Tapu ve İmar Belgelerinde

Tapu senetlerinde ve belediyeden alınan yapı ruhsatı, iskân belgesi, imar durumu gibi evraklarda bina numarası yazılıdır.

Adres Beyanı ve Nüfus Kayıtlarında

Nüfus müdürlüklerine verilen ikametgâh (yerleşim yeri) belgelerinde bina numarası açık şekilde bulunur.

e-Devlet Adres Bilgilerim Sayfasında

e-Devlet sistemine girilerek “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgilerim” sekmesinden binaya ait adresin detayları görülebilir.

Posta ve Kargo Etiketlerinde

Kargo teslimatlarında veya resmi evrak gönderimlerinde bina numarası adres kısmında mutlaka yer alır.

Bina Numarası Nasıl Öğrenilir?

e-Devlet Üzerinden

turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgilerim” başlığı altından açık adresin içinde bina numarası öğrenilebilir.