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Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao, "kademeli" kripto krizine karşı uyardı

Kripto para platformu FTX'in iflas başvurusu yapması ve ardından Bitcoin'in yüzde 8 değer kaybederek 16 bin dolar seviyesine gerilemesi kripto paralarda deprem etkisi yaratırken, FTX'i satın almaktan son anda vazgeçen dünyanın en büyük kripto borsası Binance FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini kaydetti. Binance CEO'su, kademeli çöküş konusunda uyarırken; 2008'deki finansal çöküşe benzer bir kriz olduğunu söyledi.

Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao,
Binance'in kurucusundan kritik 'kripto' uyarısı
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HABERTURK.COM / AA

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini belirterek, "kademeli" kripto krizi konusunda uyarıda bulundu.

Zhao, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008'deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Kripto para borsası FTX iflas başvurusu yaptı Kripto para platformu FTX, ABD'de iflas başvurusu yaptı. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 8 düşüşle 16 bin 376 dolara indi. Ether de yüzde 9.2 değer kaybetti. John J. Ray III FTX grubunun yeni CEO’su olacak

FTX'teki sıkıntıların ardından gelecek haftalarda daha fazla şirketin başarısız olabileceğine dikkati çeken Zhao, rakip kripto borsası FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini kaydetti.

Zhao, FTX'in düşüşüyle kademeli etkilerin görüleceğini belirterek, özellikle FTX ekosistemine yakın olanların olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Changpeng Zhao'nun değerlendirmeleri, Binance'in rakip kripto para borsası FTX'i satın almaktan vazgeçmesinin ardından geldi.

Zhao, 8 Kasım'da FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirterek, FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Binance'in FTX’i satın almasına yönelik taraflar niyet mektubu imzalarken, Binance görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

FTX'ten bugün yapılan açıklamada ise şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in da istifa ettiği duyuruldu.

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