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        Haberler Bilgi Ekonomi Binbin halka arz oluyor! Binbin hisse fiyatı nedir, kaç lot verecek, fonu nasıl kullanacak?

        Binbin halka arz oluyor! Binbin hisse fiyatı nedir, kaç lot verecek?

        Scooter Kiralama şirketi olan Binbin, resmi adıyla Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arz oluyor. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma, eşit dağıtım yöntemi ile 17 milyon lot verecek. İşte, Binbin halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 07:30 Güncelleme: 26.09.2024 - 07:32
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        Scooter Kiralama şirketi Binbin halka arzını açıkladı. Yatırımcısına 17 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak belirlendi. Binbin, halka arz fonundan elde ettiği geliri; yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, teçhizat alımı ve borç ödemesi olarak değerlendirecek. İşte, Binbin halka arz detayları...

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        BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.

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        BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak ancak şu anda olası lot miktarı açıklanmadı.

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        BİNBİN NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firmanın talep toplayacağı ve borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı.

        5

        BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.

        Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.

        Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.

        Yüzde 20 İşletme sermayesi.

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        BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek.

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