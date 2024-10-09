Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ele geçirildi
Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi
Giriş: 09.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:12
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla 5 bin 59 paket sigara, 34 elektronik sigara, 8 kilogram kıyılmış tütün, 212 dal puro, 16 paket pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron ve 560 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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