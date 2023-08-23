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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini her gün an bean son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 23 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...