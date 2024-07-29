Bingöl'de otomobil devrildi: 3 yaralı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 29.07.2024 - 21:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:21
M.T'nin kullandığı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolu Yeşilova mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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