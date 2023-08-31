Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı
Giriş: 31.08.2023 - 15:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:37
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.
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Farklı mevsimlerde ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan, doğal ortamlarında fotokapanla görüntülendi.