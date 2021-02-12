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Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar evlendi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı'nın müzisyen ve oyuncu kızı Binnaz Avcı, uzun süredir aşk yaşadığı Murat Metin Acar ile nikah masasına oturdu

Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar evlendi - Magazin haberleri

Binnaz Avcı ile Murat Metin Acar, Beykoz Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Nikahtan sonra sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Binnaz Avcı, "Çok şey var söyleyecek, çok şey var yazacak. Şimdilik sadece bu fotoğraf ve dilimde şükür. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

BİNNAZ AVCI HAKKINDA

Binnaz Avcı 1971 yılında İstanbul‘da doğdu. Annesi sinema oyuncusu Suzan Avcı, babası senarist Erdoğan Tünaş'dır. Avcı, İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nden mezun oldu. 15 yaşında İtalyanca rehberlik yapmaya başladı, uzun bir süre de devam etti.

Fahrettin Aslan'dan gelen teklif ile 17 yaşında sahnelerle çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı. Bursa ve Adana‘da sahneye çıktı. Bülent Ersoy'un alt kadrosunda şarkı söyleyerek şarkıcılığa başladı. Bir dönem Maksim'in assolist olarak sahne aldı.

1989 yılında senaryosunu babası Erdoğan Tünaş'ın yazdığı, yapımcılığını Türker İnanoğlu, yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı "Polis Dosyası" adlı sinema filminde Cüneyt Arkın, Nuri Alço, Efkan Efekan, Coşkun Gogen, Nilüfer Aydan, Süheyl Eğriboz ile ilk kez beyazperde de boy gösterdi.

1997 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Sırtımdan Vuruldum" adlı dizide Seda Sayan, Tarık Tarcan, Selda Alkor, Toprak Sergen, Suna Selen ile rol aldı. Binnaz Avcı ayrıca 'O Kadar Da Değil' kitabını sevenleriyle buluşturdu.

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