Binnur Kaya gözyaşlarını tutamadı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) tarafından verilen ve MSM Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'İsmail Dümbüllü Ödülü’nün bu yılki sahibi, usta oyuncu Binnur Kaya oldu.

Ödül, tiyatro sanatına uzun yıllar emek vermiş usta isim Müjdat Gezen tarafından takdim edildi. Sahneye çıkan Binnur Kaya, ödülünü alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİRİNCİ ONU SAYARIM"

Müjdat Gezen, Binnur Kaya hakkındaki duygularını şu sözlerle dile getirdi: Binnur Kaya, benim bu kuşakta en çok sevdiğim iki kişi var mı deseler, birinci onu sayarım. O kadar çok beğeniyorum. O kadar çok seviyorum.

"MÜJDAT HOCAM’IN ELİNDEN ALMAK BENİM İÇİN RÜYA GİBİ"

Ödülünü Müjdat Gezen’in elinden alan Binnur Kaya ise duygu dolu anlar yaşadı. Kaya, konuşmasında, "Çok kıymetli olan bu ödülü aldığım için çok mutluyum, çok duyguluyum. Pırıl pırıl genç arkadaşlarım, tiyatro öğrencileri; oyunlara gitmişler, seyretmişler ve bu ödülü bana layık görmüşler. Bunun için çok duygulanıyorum. Ayrıca bu ödülü Müjdat Hoca'nın elinden alıyor olduğum için de çok duyguluyum. Benim için rüya gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÇOK SİHİRLİ BİR SANAT ÜRÜNÜ"

Dünya Tiyatro Günü programında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tiyatronun sihirli dünyasına vurgu yaparak, "Tabii ki tiyatro bazen bizi gülümseten, bazen düşündüren, bazen sahnede kendimizden bir şeyler bulduğumuz; bizim için çok sihirli bir sanat ürünü. Aslında usta-çırak ilişkisiyle nasıl geleceğe taşındığını gösteren, bir yandan vefayı, bir yandan umudu bize sergileyen çok kıymetli bir iş. Yeni kuşağın temsilcileri önce oyunları izliyorlar, kendi aralarında bir değerlendirme yapıyorlar ve çok doğru bir değerlendirme yapmışlar" açıklamasını yaptı.

Adıgüzel, Müjdat Gezen’in Ataşehir’deki kültür sanat hayatına katkılarına ayrıca değinerek şunları söyledi: Ben hocama çok teşekkür ediyorum. Sayesinde bu kültür merkezine gerçekten büyük bir canlılık geldi. İstanbul’un az bilinen salonlarından biriydi burası; ama hocamın sayesinde şu an sıraya giriyorlar, "Acaba biz de burada oyun oynayabilir miyiz?' diye. Bir amacımız var: Ataşehir’deki her komşumuz için sanat erişilebilir olsun ve sanatın aydınlık yüzüyle Ataşehir’in 17 mahallesi buluşsun.

Programda sahneye çıkan Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel de bir konuşma yaptı. Adıgüzel, "Sevgili hocam Müjdat Gezen’in yaz kampında drama atölyesine katılmıştım. İnanın o kadar etkilenmiştim ki, her hikâyeyi o kadar güzel anlatmıştı ki... Umarım Türkiye’de sanatın ışığı hep parlar" diye konuştu.

Törenin ardından Dünya Tiyatro Günü Bildirisi okundu. Bildirinin ardından sahne, 'Pembe Pırlantalar' oyununa bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA, İHA