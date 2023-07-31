Bizimkiler'in unutulmaz ikilisi yeniden bir arada! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran'ın son halleri... - Magazin haberleri

Bizimkiler'in unutulmaz ikilisi yeniden bir arada! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran'ın son halleri... - Magazin haberleri

1989 - 2002 arasında ekrana gelen 'Bizimkiler'in oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.

Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisi hâlâ akıllarda...

Dizide 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, hasret giderdi.

3 Şurada Paylaş!









Eski günleri yad eden Binnur Şerbetçioğlu, Ali Uyandıran ile objektif karşısında verdiği pozu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Binnur Şerbetçioğlu, yayınladığı karelerin altına, "Dumkof ve Dilek... Başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü.