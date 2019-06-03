Turkcell'in iletişim platformu BiP, 10 kişiye kadar aynı anda görüşme yapılabilecek altyapıyı sunmaya başladığını duyurdu. Aynı anda görüntülü ve sesli konuşmaya imkân veren uygulama ile grup üyelerinin, kalabalık toplantıları görüntülü şekilde yapılabilecekleri açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, bayram boyunca Turkcell kullanıcılarının BiP üzerinden yaptığı sesli ve görüntülü aramaların internet paketlerinden düşülmeyerek ücretsiz olacağı kaydedildi.

Dünyada 192 ülkede hizmet veren ve 5.5 milyonu yurtdışında olmak üzere 37 milyon kullanıcıya ulaşan BiP’in, 122 dilde konuştuğu ve sohbet esnasında çeviri yaparak dil bariyerlerini ortadan kaldırdığı bildirildi.