        ‘Bir Aile Provası’ 16 Şubat'ta sahnede

        Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın'ın rol aldığı BKM'nin yeni oyunu 'Bir Aile Provası' için okuma provaları tüm hızıyla devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 14:40 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:40
        'Bir Aile Provası' 16 Şubat'ta sahnede
        BKM’nin 2026 sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan ‘Bir Aile Provası’ için okuma provaları tüm hızıyla devam ediyor. Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı oyun, aile ilişkilerini kara mizahın çarpıcı diliyle sahneye taşıyacak.

        Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunda trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.

        Oyunun yönetmeni Gülhan Kadim, projeyi şu şekilde anlatıyor: "Bir Aile Provası, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle çıkış yolu bulmakta zorlanan bir yazarın, arkadaşlarının da desteğiyle bu eylemsizlik hâlinden kurtuluşunun hikâyesi. Figen; deli fişek annesi Şükran ve uzaklardan gelen kız kardeşi Çiğdem ile, koşulsuz sevgi ve bolca hesaplaşma içeren bir zamanın içinde bulur kendini. Anıların, kavgaların, hüznün, kahkahaların ve eğlencenin eksik olmadığı bu zaman diliminde Figen; gerçeğin zorluğuyla yüzleşmek yerine onu kabul ederek ve dönüştürerek özgürleşir."

        REKLAM

        ‘Bir Aile Provası’, sezon boyunca Maximum Uniq Box sahnesinde ve bir çok salonda tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Şubat’ta perde açacak oyunun biletleri satışa çıktı.

        Oyun takvimi:

        16 Şubat Pazartesi 20.30 - Maximum Uniq Box

        17 Şubat Salı 20.30 - Maximum Uniq Box

        27 Şubat Cumartesi 20.30 - Maximum Uniq Box

        13 Mart Cuma 20.30 Mall of İstanbul MOİ Sahne

        27 Mart Cuma 20.30 Maximum Uniq Box

        #bkm
        #Bir Aile Provası
        #Devin Özgür Çınar
        #Hasibe Eren
