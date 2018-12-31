Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye’de 2018 yılında bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderini araştırdı. TELKODER’in araştırmasına göre bu tutar aylık vergiler dâhil ortalama 239.84 TL oldu.

Dernek tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2018’de Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 2 bin 878 TL’ye ulaştığı ve bu rakamın 585 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu görüldü. 2017 yılında yapılan analizde ise 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yıllık 2 bin 813 TL olarak hesaplanmıştı.

NE KADARI VERGİYE GİDİYOR?

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona aylık ortalama 25.80 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 30.28 TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 44.20 TL ödeniyor. Bu giderlerin hepsine yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon haberleşme, sabit telefon haberleşme için, sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi’ni (ÖİV) de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen toplam 48.73 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri vergiler dâhil ayda ortalama 239.84 TL’ye, yılda ise yaklaşık 2 bin 878 TL’ye ulaşıyor.

2019’DA DAHA DA ARTACAK

TELKODER’den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim vergisinin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7.5 olarak değiştirildiği bu nedenle 2018’de ödenen vergilerin 2017’ye göre biraz daha düşük olduğu bilgisi yer alıyor.

Ancak 2019’da Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla açıklanan limitsiz internet fiyatları dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Araştırmada, bu durumun 2019 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, şunları söyledi:

“Ülkemizde 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi 19 yıldır düzenli olarak alınmaya devam ediyor. Bu vergi dünyanın hiçbir ülkesinde alınmıyor bizde de bir an önce kaldırılmalıdır. 2018 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren yasayla konuşma üzerinden alınan bu vergi düşürülürken, internette yüzde 50 artırılmıştır. Veri kullanımının her geçen gün katlanarak arttığı göz önüne alındığında bu artışın kısa ve orta vadede vatandaşlarımıza önemli bir yük getireceği ortadadır. Haberleşme hizmetlerine uygulanan bu yüksek vergi politikaları aile bütçelerini zorluyor. 2019 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.”

‘KULLANMADIĞIMIZ ÖZELLİKLERİ OLAN TELEFONLAR ALIYORUZ’

Yaptıkları araştırmada açıklanan giderlere haberleşme cihazlarının bedellerinin dahil olmadığının da altını çizen Arıak, ülke olarak kullanmadığımız özelliklere sahip cep telefonlarına çok yüksek paralar ödediğimizi ve bu cihazları çok sık değiştirdiğimizi de vurguladı. Arıak, aile bütçeleri için bu harcamaların ağır bir yük olduğunu ve bu alışkanlığın değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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