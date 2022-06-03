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Haberler Yaşam Bir başkadır klasik otomobil tutkusu
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Klasik otomobil tutkunları '2022 Uluslararası Gül Festivali'nde buluştu

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyeleri, Isparta'daki "2022 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konvoy düzenledi

Bir başkadır klasik otomobil tutkusu
Bir başkadır klasik otomobil tutkusu
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AA

32 klasik otomobilin katıldığı konvoya vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.

Türk bayrağı ve gülle donattıkları araçlarıyla vatandaşlara nostaljik anlar yaşatan klasik otomobil tutkunlarının oluşturulduğu konvoy geçişi, Isparta Valiliği önünde son buldu.

Konvoya katılan Ali Sevim, festivale Antalya'dan geldiğini belirterek, böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Kurucu Başkanı Aziz Korkmaz da kulübün gönül dostluğu üzerine kurulduğunu belirterek, "Isparta halkımızın da klasik araba tutkusunu görmüş olduk." dedi.

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