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Bir bisiklet faciası daha: 2 ölü! 20 gün sonra düğünü vardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil, Mehmet Koç idaresindeki plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı. Feci kazada, Koç ile yanındaki Yusuf İlker Uğuz hayatını kaybetti. Kaçan sürücü aranıyor. İnşaat işçisi Yusuf İlker Uğuz'un da 20 gün sonra düğünü olacağı belirtildi

Bir bisiklet faciası daha: 2 ölü
Bir bisiklet faciası daha: 2 ölü
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AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Sürücüsü belirlenemeyen 07 APT 607 plakalı otomobil, Kardeş Kentler Caddesi ile Işık Sokak kavşağında Mehmet Koç (30) idaresindeki plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde elektrikli bisiklet sürücüsü ile yanındaki Yusuf İlker Uğuz'un (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle tek taraflı araç trafiğine kapatılan yol, otomobil ve elektrikli bisikletin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Olay yerine gelen Koç ve Uğuz'un yakınları gözyaşı döktü. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Koç'un bir zincir markette çalıştığı öğrenildi. İnşaat işçisi Yusuf İlker Uğuz'un da 20 gün sonra düğünü olacağı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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