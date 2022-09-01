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Haberler Gündem 3. Sayfa Bir hafta önce anneleri ölmüştü! Kanlı kardeş kavgası!
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Anneleri bir hafta önce ölmüştü! Kanlı kardeş kavgası!

İstanbul'da, bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş arasında çıkan kavga sonucu İlhan Ö. kardeşi tarafından öldürüldü. Abisini öldüren şüpheli, olayı haber verdiği arkadaşının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Bir hafta önce anneleri ölmüştü! Kanlı kardeş kavgası!
Anneleri bir hafta önce ölmüştü! Kanlı kardeş kavgası!
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İHA

İstanbul Fatih'te, dün akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş aynı evde yaşıyorlardı.

AĞABEYİNİ DÖVÜP ARKADAŞINI ARADI

İHA'da yer alan habere göre kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. Abisini döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

ARKADAŞI POLİSE İHBARDA BULUNDU

Olayı öğrenen katil zanlısı kardeşin arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde abi İlhan Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken abi İlhan Ö.‘nün cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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