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Bir haftadır kayıptı, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

DHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan 28 yaşındaki Mustafa Şahap'ın (28),eşinin sevgili tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Başına taşla vurulan Mustafa Şahap'ın kanalda akıntıya kapılarak gözden kaybolmasının ardından katil zanlısı İlhan Dağlı'nın sevgilisi olan Esma Şahap'ı arayarak, "kurtulduk" dediği öğrenildi

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap'ın (28),eşinin sevgili tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

 

DHA'nın haberine göre, Akçakale'nin Ortaören Mahallesi yakınlarında 13 Mayıs günü sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan parmak izi incelemesinden cesedin, eşi tarafından bir gün önce kayıp şikayetinde bulunulan Mustafa Şahap'a ait olduğunu belirlendi. Detaylı inceleme sonucunda 2 çocuk babası Şahap'ın başına sert cisimle vurulduğu belirlendi.

JANDARMA YASAK İLİŞKİYİ TESPİT ETTİ

Şahap'ın cinayete kurban gitmesinden şüphelenen  jandarma, soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmada Şahap'ın öldürüldüğü belirlenirken, son olarak İlhan Dağlı ve Sabri G. ile görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Güvenlik güçleri Şahap'ın eşi Esma'nın, kocasıyla son görülen 2 kişiden İlhan Dağlı ile ilişki yaşadığını da belirledi. Bunun üzerine Esma Şahap, İlhan Dağlı, Sabri G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

BAŞINA TAŞLA VURUP KANALA ATTI

Şüphelilerden Sabri G., sorgusunda kent merkezinde çekicilik yapan Mustafa Şahap'ın motosikletinin çalındığını öğrendiğini belirterek, "Ben 750 lira karşılığında motosikletin yerini bildiğimi ve nerede olduğunu söyleyeceğimi konuştum. Bu konuşmayı duyan İlhan Dağlı, Mustafa ile aracı olacağını söyledi. Sahur vakti Mustafa'yı aradı ve otomobille evinden alarak sulama kanalı yanına geldik. Kanal kenarında İlhan, taşla Mustafa'nın başına vurdu ve kanala attı. Ben yardım etmek isteyince de beni engelledi. Sonrasında da korktuğum için kimseye bunu anlatamadım" dedi.

SEVGİLİSİNE 'KURTULDUK' DEMİŞ

Sabri G., ayrıca başına taşla vurulan Mustafa Şahap'ın kanalda akıntıya kapılarak gözden kaybolmasının ardından İlhan Dağlı'nın sevgilisi olan Esma Şahap'ı arayarak, "kurtulduk" dediğini söyledi. Telefon kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İlhan Dağlı ile Esma Şahap'ın olay sırasında görüştükleri de saptandı. İlhan Dağlı ise olay günü aracılık ederek Sabri G. ile Mustafa Şahap'ı buluşturduğunu savundu. Kanal kenarında Sabri G.'nin, tartıştığı Şahap'ı öldürdüğünü öne sürdü. Esma Şahap ile ilişkisini doğrulayan Dağlı, 'kurtulduk' şeklindeki söylemini ise hatırlamadığını ifade etti.

'KURTULMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEMİŞ OLABİLİRİM'

Esma Şahap ise ifadesinde sanıklardan İlhan Dağlı ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu doğruladı. Psikolojisi bozulduğu sırada sevgilisine eşinden kurtulmak istediğini söylemiş olabileceğini belirten Şahap, "Olay günü İlhan'ı aradığım doğrudur. Her zamanki rutin konuşma için aradım. O sırada 'kurtulduk' şeklinde bir kelime geçti ama ne olduğunu anlamadım. Olayla benim bir ilgim yoktur" dedi.

EŞ VE SEVGİLİ TUTUKLANDI

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sabri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İlhan Dağlı ile Esma Şahap ise 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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