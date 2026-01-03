Bir kasede lezzet şöleni: Uzak Doğu'dan sofranıza evde kolay ve doyurucu ramen tarifi!

Hem doyurucu hem de aromatik bir çorba arayanların favorisi olan ramen, sanıldığının aksine evde de rahatlıkla yapılabiliyor. Uzun uzun kaynayan suyu ve zengin içeriğiyle dikkat çeken bu tarif, özellikle soğuk günlerde kurtarıcı oluyor. Ev yapımı ramenin tüm aşamalarını adım adım anlattık. Detaylar haberimizin devamında…