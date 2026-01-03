Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Bir kasede lezzet şöleni: Uzak Doğu'dan sofranıza evde kolay ve doyurucu ramen tarifi!

        Bir kasede lezzet şöleni: Uzak Doğu'dan sofranıza evde kolay ve doyurucu ramen tarifi!

        Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden ramen, son yıllarda ev mutfağında da sıkça tercih ediliyor. Doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla restoran tadında ramen hazırlamak mümkün. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza farklı bir lezzet katabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 03.01.2026 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hem doyurucu hem de aromatik bir çorba arayanların favorisi olan ramen, sanıldığının aksine evde de rahatlıkla yapılabiliyor. Uzun uzun kaynayan suyu ve zengin içeriğiyle dikkat çeken bu tarif, özellikle soğuk günlerde kurtarıcı oluyor. Ev yapımı ramenin tüm aşamalarını adım adım anlattık. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        RAMEN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Evde klasik bir tavuklu ramen hazırlamak için temel malzemeler yeterlidir.

        Su (1,5 litre), tavuk suyu veya tavuk but, ramen eriştesi, soya sosu, susam yağı, sarımsak, taze zencefil, yeşil soğan, mantar, haşlanmış yumurta ve isteğe bağlı olarak mısır, nori (deniz yosunu) kullanılabilir.

        Üzerine eklemek için susam ve pul biber de lezzeti artırır.

        3

        RAMEN SUYUNUN HAZIRLANIŞI

        Ramenin karakterini belirleyen en önemli unsur sudur. Derin bir tencereye suyu alın, tavuk butlarını ekleyin ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.

        4

        Kaynama sırasında oluşan köpükleri alın. Ardından sarımsak, ince dilimlenmiş zencefil ve yeşil soğanın beyaz kısımlarını ekleyerek yaklaşık 40 dakika kadar kaynatın. Bu aşama, ramenin derin aromasını oluşturur.

        5

        ERİŞTE VE MALZEMELERİN HAZIRLIĞI

        Ramen eriştesini ayrı bir tencerede, paket üzerindeki süreye göre haşlayın ve süzün. Mantarları ince dilimleyin, yeşil soğanın yeşil kısımlarını doğrayın. Yumurtaları 6-7 dakika haşlayarak orta akışkanlıkta bırakın ve ikiye bölün.

        6

        RAMENİN BİRLEŞTİRİLMESİ

        Tavukları sudan çıkarıp didikleyin. Suyun içine soya sosu ve birkaç damla susam yağı ekleyin. Servis kasesine önce erişteleri, ardından tavukları ekleyin. Üzerine sıcak ramen suyunu dökün. Mantar, yumurta ve diğer malzemelerle süsleyerek servis edin.

        7

        SERVİS VE SUNUM ÖNERİLERİ

        Ramen, sıcak servis edilmelidir. Üzerine taze yeşil soğan, susam ve nori eklenerek hem görsel hem de lezzet açısından zenginleştirilebilir. Damak tadına göre acı sos veya pul biberle çeşitlendirmek mümkündür.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları