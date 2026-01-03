Bir kasede lezzet şöleni: Uzak Doğu'dan sofranıza evde kolay ve doyurucu ramen tarifi!
Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden ramen, son yıllarda ev mutfağında da sıkça tercih ediliyor. Doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla restoran tadında ramen hazırlamak mümkün. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza farklı bir lezzet katabilirsiniz. İşte detaylar!
Hem doyurucu hem de aromatik bir çorba arayanların favorisi olan ramen, sanıldığının aksine evde de rahatlıkla yapılabiliyor. Uzun uzun kaynayan suyu ve zengin içeriğiyle dikkat çeken bu tarif, özellikle soğuk günlerde kurtarıcı oluyor. Ev yapımı ramenin tüm aşamalarını adım adım anlattık. Detaylar haberimizin devamında…
RAMEN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Evde klasik bir tavuklu ramen hazırlamak için temel malzemeler yeterlidir.
Su (1,5 litre), tavuk suyu veya tavuk but, ramen eriştesi, soya sosu, susam yağı, sarımsak, taze zencefil, yeşil soğan, mantar, haşlanmış yumurta ve isteğe bağlı olarak mısır, nori (deniz yosunu) kullanılabilir.
Üzerine eklemek için susam ve pul biber de lezzeti artırır.
RAMEN SUYUNUN HAZIRLANIŞI
Ramenin karakterini belirleyen en önemli unsur sudur. Derin bir tencereye suyu alın, tavuk butlarını ekleyin ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.
Kaynama sırasında oluşan köpükleri alın. Ardından sarımsak, ince dilimlenmiş zencefil ve yeşil soğanın beyaz kısımlarını ekleyerek yaklaşık 40 dakika kadar kaynatın. Bu aşama, ramenin derin aromasını oluşturur.
ERİŞTE VE MALZEMELERİN HAZIRLIĞI
Ramen eriştesini ayrı bir tencerede, paket üzerindeki süreye göre haşlayın ve süzün. Mantarları ince dilimleyin, yeşil soğanın yeşil kısımlarını doğrayın. Yumurtaları 6-7 dakika haşlayarak orta akışkanlıkta bırakın ve ikiye bölün.
RAMENİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Tavukları sudan çıkarıp didikleyin. Suyun içine soya sosu ve birkaç damla susam yağı ekleyin. Servis kasesine önce erişteleri, ardından tavukları ekleyin. Üzerine sıcak ramen suyunu dökün. Mantar, yumurta ve diğer malzemelerle süsleyerek servis edin.