Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, "Kaşıkçı'nın ölümünün ayrıntılarına ilişkin Türk tarafının Almanya'yı bilgilendirdiği haberleri var. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusuna "Evet, burada istihbarat alanında bir bilgi alışverişi oldu." yanıtını verdi.

Sözcü, istihbarat servislerinin faaliyetleri konusunda uygulama gereği kamuoyunda bilgi paylaşmadıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gün önce, Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki bir soru üzerine, cinayete ilişkin tapelerin ve konuşmaların Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak tabi şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren bunu hep söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi ve şu anda artı 3 ile 18 tutuklu. Bir defa bu 18 kişi veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle bir defa hem faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Kaldı ki, biliyorsunuz daha önce de söyledim. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının tutuklaması oldu. Şimdi inkar ediyorlar, 'yapmadık' diyorlar. O açıklamasında şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, 'Yerel işbirlikçilerle bunu gerçekleştirdik' Yani, 'yerel işbirlikçilere bunu teslim ettik.' Ben başından itibaren ne dedim. Kim bu yerel işbirlikçiler. Bunu açıklamanız lazım. Bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz bu 15 kişi veya bu katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor. Suudi Arabistan, Amerika, Almanlar, Fransızlar, İngilizler hepsi konuşmaları dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir? Bunu onlar biliyor. Ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Bize başsavcıyı gönderdi. Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. İpe un seriyor. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da napacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Olayın işlendiği yer burası olduğuna göre burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Neyi göreceksen veya görmek istiyorsan orada zaten elde etmişsindir. Ama ipe un sermeye gerek yok. Ben hukukçu değilim. Bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi İstanbul´a niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu 15 kişi cuma günü ayrı bir programla ayrı bir grup, Pazartesi akşamı salı günü o gece ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon. Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir. Bunu hiç başka bir yerde aramaya gerek yok. Yerli işbirlikçileri kimse bunu da bunların açıklaması lazım. Biz bunları bize gönderdikleri özel temsilcilerine de bizzat anlattım. Daha ne yapayım. Benim Suudi Arabistan'a giden özel temsilcimde onlara bunları açıkça anlattı. Artık Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu 18´in içinde bunun olduğunu bilip bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi taktirde kurtulamazlar." açıklamasında bulunmuştu.

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