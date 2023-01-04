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Bir marketten daha fiyat sabitleme kararı

Zincir marketlerden Şok'un ardından Migros da bazı temel ürünlerde fiyatları sabitlediğini duyurdu. Migros markalı farklı 419 üründe fiyat sabitlemesine gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati dün Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında ulusal ve yerel marketlere bir kez daha fiyatların sabitlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, 26 Aralık'ta Migros CEO'su Özgür Tort, Şok CEO'su Uğur Demirel, BİM CEO'su Galip Aykaç ve A101 CEO'su Cem Maltaş ile bir toplantı gerçekleştirmiş, zam uyarısında bulunmuştu

Bir marketten daha fiyat sabitleme kararı
HABERTURK.COM

Zincir marketlerden bir fiyat sabitleme kararı daha geldi. Şok'un 'un yeni yılda ocak ayının sonuna kadar bin üründe fiyatları sabit tutacağını açıklamasının ardından Migros da 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı. Ürünler arasında yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünleri bulunuyor.

Şirket, ayrıca 23 farklı ürün ailesindeki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25’den yüzde 50’ye varan indirimler sunduğunu da bildirdi.

ŞOK MARKETLER DE BENZER ADIM ATMIŞTI

Önceki günlerde benzer bir adımı ŞOK Marketler de atmıştı. Buna göre, ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitleme kararı almıştı.

Söz konusu 1000 ürün, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenmişti.

BAKAN NEBATİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Yılın ilk röportajını Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında veren Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de, marketlere çağrıda bulunmuştu.

Bakan Nebati, ulusal ve yerel marketlere fiyatların sabitlenmesi çağrısı yaparak, "Birkaç patronla görüştüm. Bazı firmalar da başladılar. Fiyatların belli bir süre sabitleneceği noktasında bir çağrıda bulunuyorum. Her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bu çağrıya karşılık verenler de oldu" demişti.

'HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 26 Aralık'ta Migros CEO'su Özgür Tort, Şok CEO'su Uğur Demirel, BİM CEO'su Galip Aykaç ve A101 CEO'su Cem Maltaş ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Bakan Muş, bu toplantı ile ilgili olarak, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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